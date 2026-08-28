Uomini e Donne, Alessandra Mussolini è la nuova opinionista

La Mussolini ha fatto il suo ingresso in studio in grande stile: vestita con un abito corto e avvolgente color verde Tiffany, è entrata ballando sulle note di Mambo italiano. Prima di scendere le scale si è tolta le scarpe con i tacchi e ha poi raggiunto gli altri opinionisti, abbracciandoli con grande entusiasmo. Alla domanda della conduttrice, che le ha chiesto se fosse pronta per questa nuova avventura, la risposta è stata perfettamente nel suo stile: “Prontissima”. Una sorpresa che la produzione è riuscita a mantenere segreta fino all'ultimo e che promette di aggiungere un ingrediente inedito al parterre di Uomini e Donne.