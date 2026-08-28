ANNUNCIO A SORPRESA

Uomini e Donne, Alessandra Mussolini è la nuova opinionista

La conferma è arrivata durante la prima registrazione della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi: affiancherà Tina Cipollari e Gianni Sperti

28 Ago 2026 - 12:28
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Inizio di stagione con il botto per Uomini e Donne. Le indiscrezioni circolavano già da alcune ore, ma la conferma definitiva è arrivata con la prima registrazione: Alessandra Mussolini è la nuova opinionista del dating show di Canale 5. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip si prepara così ad affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti. A ufficializzarne l'ingresso è stata la stessa Maria De Filippi, che ha giocato con i due storici volti del programma prima di svelare l'identità della nuova opinionista.

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La Mussolini ha fatto il suo ingresso in studio in grande stile: vestita con un abito corto e avvolgente color verde Tiffany, è entrata ballando sulle note di Mambo italiano. Prima di scendere le scale si è tolta le scarpe con i tacchi e ha poi raggiunto gli altri opinionisti, abbracciandoli con grande entusiasmo. Alla domanda della conduttrice, che le ha chiesto se fosse pronta per questa nuova avventura, la risposta è stata perfettamente nel suo stile: “Prontissima”. Una sorpresa che la produzione è riuscita a mantenere segreta fino all'ultimo e che promette di aggiungere un ingrediente inedito al parterre di Uomini e Donne.

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Per Alessandra Mussolini si apre così un nuovo capitolo televisivo. Ultima vincitrice Del Grande Fratello Vip, che ha segnato un nuovo punto di svolta nella sua carriera televisiva. A pochi mesi dalla vittoria, arriva ora una nuova sfida nel programma pomeridiano più longevo di Mediaset. Con Tina Cipollari e Gianni Sperti al suo fianco, la nuova opinionista sarà chiamata a commentare le vicende del Trono Over e del Trono Classico, confrontandosi con protagonisti, dame, cavalieri e tronisti.

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