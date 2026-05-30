“Uomini e Donne” conclude con successo la stagione numero 30

Si è conclusa il 29 maggio su Canale 5 la 30ª stagione di “Uomini e Donne”, il dating show prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi. Da trent’anni appuntamento fisso del pomeriggio televisivo italiano, il programma continua a coinvolgere il pubblico attraverso il racconto autentico delle relazioni e dei sentimenti, alternando storie d’amore, confronti, emozioni e momenti di leggerezza che ogni giorno alimentano il dialogo anche sui social.