Canale 5

“Uomini e Donne” conclude con successo la stagione numero 30

Da trent’anni appuntamento fisso del pomeriggio televisivo italiano, il programma continua a coinvolgere il pubblico attraverso il racconto autentico di relazioni e sentimenti

30 Mag 2026 - 12:09
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© ufficio-stampa-fascino

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Si è conclusa  il 29 maggio su Canale 5 la 30ª stagione di “Uomini e Donne”, il dating show prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi. Da trent’anni appuntamento fisso del pomeriggio televisivo italiano, il programma continua a coinvolgere il pubblico attraverso il racconto autentico delle relazioni e dei sentimenti, alternando storie d’amore, confronti, emozioni e momenti di leggerezza che ogni giorno alimentano il dialogo anche sui social.

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Punto di riferimento del day-time

  Anche quest’anno “Uomini e Donne” è stato un punto di riferimento assoluto del day-time, mantenendosi stabilmente al vertice della sua fascia d’ascolto. Con una media di 2.351.000 spettatori pari al 23.74% di share (28.13% sul target commerciale), il programma conferma ancora una volta la propria centralità nell’offerta televisiva italiana.

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Straordinario anche il riscontro tra i più giovani, con il 34.7% di share tra i 15-34enni, dato che testimonia la capacità del format di parlare trasversalmente a pubblici diversi e alle nuove generazioni.Tra percorsi di conoscenza, storie coinvolgenti e protagonisti diventati negli anni volti amatissimi dal pubblico, “Uomini e Donne” continua a essere uno dei programmi più iconici e seguiti della televisione italiana.

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