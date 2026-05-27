"Uomini e Donne", Gemma diventa Baby di "Dirty Dancing" e vince la sfilata

Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 27 maggio va in scena una nuova sfilata del parterre femminile, intitolata "Arriva la bomba, si tratta di me". Le dame sono chiamate a interpretare personaggi iconici o a costruire performance capaci di sorprendere il pubblico e i cavalieri, che hanno il compito di votare.