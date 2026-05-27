"Uomini e Donne", Gemma diventa Baby di "Dirty Dancing" e vince la sfilata

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Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 27 maggio va in scena una nuova sfilata del parterre femminile, intitolata "Arriva la bomba, si tratta di me". Le dame sono chiamate a interpretare personaggi iconici o a costruire performance capaci di sorprendere il pubblico e i cavalieri, che hanno il compito di votare.
Tra le partecipanti c’è chi sceglie di trasformarsi in Harley Quinn, puntando su un look fumettistico e irriverente, e chi decide di rendere omaggio a Michael Jackson con un’interpretazione ispirata al Re del Pop. Tuttavia, a catturare davvero l’attenzione dello studio è Gemma Galgani, che opta per un riferimento cinematografico intramontabile: "Dirty Dancing".
Accompagnata da quattro ballerini professionisti, la dama porta in scena una coreografia costruita sulle note dell’indimenticabile "(I’ve Had) The Time of My Life", ricreando anche la celebre presa finale del film. L’esibizione, curata nei dettagli e sostenuta da un evidente entusiasmo, conquista immediatamente il pubblico.
La reazione è unanime: standing ovation in studio e una pioggia di dieci da parte del parterre maschile. Un vero e proprio en plein che permette a Gemma di aggiudicarsi la sfilata e di festeggiare con un bis richiesto a gran voce.
Un momento di leggerezza e spettacolo che conferma ancora una volta la capacità della dama di sorprendere e di mettersi in gioco con energia.