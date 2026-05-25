"Uomini e Donne", Alessandro chiude con Gloria e se ne va: "Questi teatrini non mi piacciono"

Gloria, però, non condivide questa lettura e ribatte che ciò che per qualcuno può sembrare una sciocchezza, per un’altra persona può avere un peso diverso. Porta come esempio l’ultima serata trascorsa insieme: appena l’ha vista, Alessandro le ha fatto notare che la trovava stanca e con le occhiaie. Un’osservazione che lei ha percepito come fuori luogo e poco delicata. A maggior ragione, sottolinea, che lui aveva "l’alito che sapeva pesantemente di aglio", ma lei non glielo ha fatto notare per non metterlo in imbarazzo.