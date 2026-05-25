"Uomini e Donne", Alessandro chiude con Gloria e se ne va: "Questi teatrini non mi piacciono"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 25 maggio, Gloria Nicoletti si ritrova al centro di un momento difficile: Alessandro decide non solo di interrompere la loro frequentazione, ma anche di lasciare il programma. Una scelta improvvisa che sorprende lo studio e apre un confronto acceso tra i due.
A centro studio, il cavaliere racconta che la loro conoscenza è stata caratterizzata da "alti molto alti e bassi molto bassi", sottolineando come alcune discussioni nate per dettagli insignificanti lo abbiano profondamente destabilizzato.
Gloria, però, non condivide questa lettura e ribatte che ciò che per qualcuno può sembrare una sciocchezza, per un’altra persona può avere un peso diverso. Porta come esempio l’ultima serata trascorsa insieme: appena l’ha vista, Alessandro le ha fatto notare che la trovava stanca e con le occhiaie. Un’osservazione che lei ha percepito come fuori luogo e poco delicata. A maggior ragione, sottolinea, che lui aveva "l’alito che sapeva pesantemente di aglio", ma lei non glielo ha fatto notare per non metterlo in imbarazzo.
Questo episodio, seguito da altri racconti simili, esaspera Alessandro, che perde la pazienza e decide di abbandonare lo studio. "Non mi piacciono questi teatrini", afferma mentre si alza per uscire, ignorando i tentativi di Maria De Filippi di invitarlo a riflettere e a non prendere decisioni impulsive di cui potrebbe pentirsi.