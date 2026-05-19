"Uomini e Donne", Barbara amara dopo la chiusura con Massimo: "L'ho sopravvalutato"

Dopo il bacio la rottura. Nella puntata del 19 maggio di "Uomini e Donne" Barbara De Santi ha chiuso il percorso di conoscenza con Massimo. La dama lamenta la mancanza di interesse dimostrata dal cavaliere a fronte di un corteggiamento che, nonostante le premesse, si era ridotto a essere condotto "a senso unico".
"Quando mi piace qualcuno ci provo fino alla fine e divento anche uno zerbino", spiega in centro studio Barbara. La dama aggiunge di aver cercato invano un chiarimento e di aver trovato in cambio un "muro". Maria De Filippi comunica che prima della puntata Massimo ha autorizzato la redazione a far scendere una nuova dama interessata a conoscerlo. A quel punto interviene Gianni Sperti. "Ha preso la palla al balzo per tirarsi fuori, le tue insicurezze erano fondate", dice l'opinionista rivolgendosi a Barbara. Massimo replica che un tentativo di confronto c'è stato. "Durante i tre giorni di assenza ci sono state 206 comunicazioni tra messaggi e vocali oltre a diversi minuti di chiamata mentre ero a Barcellona e a Marsiglia, quindi non è vero che sono sparito", afferma il cavaliere.
La spiegazione fornita da Massimo sulla fine della conoscenza con Barbara accende gli animi in studio. Da Sabrina a Elena e Anna: le dame del parterre criticano il cavaliere per la rapidità con cui apre e chiude conoscenze in trasmissione. "Tu sei qui dentro non per fare un percorso sentimentale ma per l'abbonamento in prova", attacca Rosanna. Elena solidarizza con Barbara: "Mi preoccupa il tuo silenzio", dice. "Hai pensato di non essere bella o di non essere abbastanza ma non è così, sei solo inciampata nell'uomo sbagliato", commenta Gianni. "Lascio il posto alla signora che deve venire", dice Barbara. E aggiunge: "Penso che sia io sia Elena lo abbiamo sopravvalutato".