"Uomini e Donne", Barbara amara dopo la chiusura con Massimo: "L'ho sopravvalutato"

"Quando mi piace qualcuno ci provo fino alla fine e divento anche uno zerbino", spiega in centro studio Barbara. La dama aggiunge di aver cercato invano un chiarimento e di aver trovato in cambio un "muro". Maria De Filippi comunica che prima della puntata Massimo ha autorizzato la redazione a far scendere una nuova dama interessata a conoscerlo. A quel punto interviene Gianni Sperti. "Ha preso la palla al balzo per tirarsi fuori, le tue insicurezze erano fondate", dice l'opinionista rivolgendosi a Barbara. Massimo replica che un tentativo di confronto c'è stato. "Durante i tre giorni di assenza ci sono state 206 comunicazioni tra messaggi e vocali oltre a diversi minuti di chiamata mentre ero a Barcellona e a Marsiglia, quindi non è vero che sono sparito", afferma il cavaliere.