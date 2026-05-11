"Uomini e Donne", Barbara attacca Gemma: "Sei una strega!"

Nella puntata di "Uomini e Donne" in onda lunedì 11 maggio, Barbara De Santi torna a parlare della fine della conoscenza con Stefano e ha un momento di nervosismo nei confronti Gemma Galgani. "Sei una strega! Piantala!", urla la dama stanca di essere accusata.
In un primo momento, la dama - con le lacrime agli occhi - ha confessato di essere dispiaciuta del fatto che l'opinionista Tina Cipollari avesse dato credito a Stefano quando lui, raccontando della loro serata insieme, era arrivato a sostenere che Barbara non avesse fatto altro che lamentarsi. Gemma Galgani, che ha assistito alla scenetta, non ha perso tempo e ha spiegato di trovare assurde le sue lacrime per quanto detto da Tina, scatenando così una reazione inaspettata di Barbara.
"Non devi essere invidiosa nei miei confronti! Ce l'hai sempre con me! Ma che ti ho fatto? Finiscila!", ha detto Barbara. Sabrina Zago ha deciso di intervenire, facendo notare alla dama che dovrebbe interessarsi a Massimo e non piangere perché Tina non le ha dato ragione. "Tina tu ci vedi lungo, l'hai visto il personaggio, come fai a credere a Stefano? È una persona egoriferito", ha concluso Barbara.