"Uomini e Donne", Barbara attacca Gemma: "Sei una strega!"

"Non devi essere invidiosa nei miei confronti! Ce l'hai sempre con me! Ma che ti ho fatto? Finiscila!", ha detto Barbara. Sabrina Zago ha deciso di intervenire, facendo notare alla dama che dovrebbe interessarsi a Massimo e non piangere perché Tina non le ha dato ragione. "Tina tu ci vedi lungo, l'hai visto il personaggio, come fai a credere a Stefano? È una persona egoriferito", ha concluso Barbara.