"Uomini e Donne", Barbara: "Io e Massimo ci siamo baciati"

Dopo un primo confronto con Stefano P., Barbara De Santi annuncia nella puntata dell'8 maggio a "Uomini e Donne" di frequentare Massimo. "È successo un rebelot. Stefano doveva uscire con Barbara ma poi ci ha ripensato e quindi Barbara a fine puntata ha incontrato Massimo" racconta Maria De Filippi.
"È ormai storica la mia frase che ho detto tempo fa che quando mi piace qualcuno mi si accelera il battito cardiaco e con Massimo è successo. È stato un segnale per me per baciarlo. Il battito con Massimo mi si accelera ogni volta, siamo entrati in sintonia fin da subito ma ho aspettato questo segnale - ha spiegato la dama - Mi ha invitato a Milano a una grigliata con amici, poi ho visto casa sua, il suo ristorante dove abbiamo fatto anche un aperitivo".
"C'è stata da subito una forte intesa con Barbara, è molto intelligente ed ha una marcia in più. È anche molto dolce, cosa che forse qui in studio non viene fuori, stiamo bene insieme. Io andrei avanti assolutamente, non mi rivedo nelle parole di Stefano" commenta Massimo prima di tornare a discutere con Elena. La lite tra i due si interrompe solo quando Alessio P. interviene esortando il cavaliere a concentrarsi su Barbara, visibilmente infastidita.