"Uomini e Donne", Barbara: "Io e Massimo ci siamo baciati"

"È ormai storica la mia frase che ho detto tempo fa che quando mi piace qualcuno mi si accelera il battito cardiaco e con Massimo è successo. È stato un segnale per me per baciarlo. Il battito con Massimo mi si accelera ogni volta, siamo entrati in sintonia fin da subito ma ho aspettato questo segnale - ha spiegato la dama - Mi ha invitato a Milano a una grigliata con amici, poi ho visto casa sua, il suo ristorante dove abbiamo fatto anche un aperitivo".