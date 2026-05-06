"Uomini e Donne", Elisa si elimina dal programma | Ciro: "Non me l'aspettavo"

"Non me l'aspettavo. Questo conferma quanto dicevo ieri, se io vedo che non ci sono reazioni di pancia, che non ci tiene così tanto e poi fa questo gesto io resto senza parole. Io non ho chiesto questo, io le ho fatto notare delle cose perché ci tengo. Che lei se ne va in questo momento non è quello di cui avevo bisogno. Sono sei mesi che rincorro le persone, non ce la faccio più. Non so che fare, voglio pensarci" dice Ciro non nascondendo la propria delusione per l'atteggiamento di Elisa. "Beh, io sì. Tu ieri le hai dato della finta perché hai sminuito il fatto che lei si sia dichiarata a te" aggiunge l'opinionista Gianni Sperti.