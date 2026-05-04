"Uomini e Donne", Sebastiano va da Elisabetta 48 ore dopo l'uscita con Simona: "Il cuore mi porta da lei"
La coppia ha deciso di vivere il proprio amore alla luce del sole, ma non mancano le critiche da parte degli opinionisti
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 4 maggio, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa tornano in studio per raccontare il loro inatteso ritorno di fiamma. Il clima, però, si scalda subito: la coppia viene accolta da una pioggia di critiche.
Solo pochi giorni prima, infatti, Sebastiano aveva lasciato la trasmissione insieme a un’altra dama, Simona Cannata. Una scelta che sembrava definitiva, accompagnata da baci, abbracci e promesse. Eppure, nel giro di meno di 48 ore, il cavaliere ha cambiato completamente rotta: ha interrotto la conoscenza con Simona e ha raggiunto Elisabetta all’Isola d’Elba, dichiarando di voler riprendere la loro storia.
"Simona era perfetta sulla carta. La testa mi portava da una parte, il cuore dall’altra", prova a spiegare Sebastiano, cercando di giustificare il repentino cambio di direzione. Le sue parole, però, non convincono gli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari lo accusano apertamente di aver preso in giro tutti: prima l’uscita trionfale con Simona, poi la corsa da Elisabetta come se nulla fosse.
Tina, in particolare, sottolinea un punto che fa discutere: secondo lei, Sebastiano non può aver deciso dall’oggi al domani di trasferirsi a casa di Elisabetta, come lui stesso ha lasciato intendere. Per l’opinionista, questo radicale cambio di domicilio dimostrerebbe che tutto era stato pianificato in anticipo.
Come se non bastasse, anche dal parterre arrivano critiche pesanti. Alessio Pilli Stella accusa Elisabetta di considerare Sebastiano un trofeo, insinuando che lo abbia voluto soprattutto per sottrarlo alla rivale. Gemma Galgani, da sempre in contrasto con la dama, interviene a sua volta, sostenendo che Elisabetta non abbia ragione e che non la troverà certo alzando la voce.
Nonostante le contestazioni, Elisabetta e Sebastiano ribadiscono di essere felici e convinti della loro scelta. Prima di lasciare lo studio, si concedono un ultimo ballo, simbolo della volontà di proseguire il loro percorso insieme.