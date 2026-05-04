Solo pochi giorni prima, infatti, Sebastiano aveva lasciato la trasmissione insieme a un’altra dama, Simona Cannata. Una scelta che sembrava definitiva, accompagnata da baci, abbracci e promesse. Eppure, nel giro di meno di 48 ore, il cavaliere ha cambiato completamente rotta: ha interrotto la conoscenza con Simona e ha raggiunto Elisabetta all’Isola d’Elba, dichiarando di voler riprendere la loro storia.