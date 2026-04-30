"Uomini e Donne", Marco si inginocchia davanti a Cinzia dopo l'arrivo di una segnalazione: "Vuoi essere la mia fidanzata?"

Pochi minuti prima, infatti, Cinzia ha raccontato un episodio che l’aveva profondamente turbata: una donna di nome Camilla l’ha contattata per metterla in guardia su Marco, sostenendo che il cavaliere non si comportasse nella vita reale come in studio. Secondo il suo racconto, lui avrebbe recitato un ruolo davanti alle telecamere e, fino a marzo, le avrebbe scritto messaggi d’amore.