"Uomini e Donne", Marco si inginocchia davanti a Cinzia dopo l'arrivo di una segnalazione: "Vuoi essere la mia fidanzata?"
La dama resta gelata: pur non sentendosi di accettare la proposta, non vuole nemmeno chiudere del tutto la porta al cavaliere
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 30 aprile, la situazione tra Marco e Cinzia Paolini prende una piega del tutto inaspettata. Il cavaliere, infatti, sceglie il momento meno opportuno per inginocchiarsi davanti alla dama — anello alla mano — e chiederle ufficialmente di diventare la sua fidanzata.
Pochi minuti prima, infatti, Cinzia ha raccontato un episodio che l’aveva profondamente turbata: una donna di nome Camilla l’ha contattata per metterla in guardia su Marco, sostenendo che il cavaliere non si comportasse nella vita reale come in studio. Secondo il suo racconto, lui avrebbe recitato un ruolo davanti alle telecamere e, fino a marzo, le avrebbe scritto messaggi d’amore.
La signora Camilla interviene addirittura in collegamento telefonico, confermando la sua versione e dichiarandosi molto delusa dal comportamento di Marco. Ribadisce più volte i presunti "ti amo" ricevuti e racconta episodi in cui lui sarebbe stato sgradevole nei suoi confronti. Marco, di rimando, nega con decisione: sostiene di averla sentita l’ultima volta a gennaio e di non averle mai fatto dichiarazioni sentimentali.
Nonostante la telefonata e il clima teso in studio, l'uomo decide comunque di portare avanti il suo intento: si inginocchia davanti a Cinzia e le porge l’anello. La dama rimane gelata: pur non sentendosi di accettare la proposta in un momento così confuso, non vuole nemmeno chiudere definitivamente la porta al cavaliere.
A quel punto Marco annuncia la volontà di lasciare la trasmissione, ma gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari lo invitano a restare. Secondo loro, solo continuando il percorso potrà dimostrare a Cinzia — e al pubblico — la sincerità dei suoi sentimenti.