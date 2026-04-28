"Uomini e Donne", Massimo a Elena: "Mi rimetto in gioco, non sto a casa a piangere"
Dopo aver chiuso la conoscenza col cavaliere la dama scopre che…
© Da video
Nella puntata di martedì 28 aprile di "Uomini e Donne", Elena ha uno scontro con Massimo dopo aver deciso nella scorsa puntata di chiudere la conoscenza con il cavaliere per via dell'età. Massimo, che la scorsa volta ha ribadito il suo interesse verso la dama, non ha perso tempo e confessa di essere uscito con un'altra dama.
Elena contrariamente a Massimo, non è uscita con nessun altro cavaliere e proprio tale atteggiamento l'ha infastidita. "Con Elena ho fatto un percorso di quattro settimane e non ho preso il numero di tante donne. Io ho preso il numero di Anna quando Elena ha definitivamente chiuso con me per la differenza d'età. Quando lei ha chiuso, io ero libero di uscire con altre persone. Mi rimetto in gioco, non sto a casa a piangere", afferma Massimo. "Sei un grande oratore, meno male che ci sono i messaggi. Sei stato velocissimo" commenta Elena.
"Scusate, se lei ha chiuso per la differenza d'età, che senso ha questa conversazione?", chiede l'opinionista Tina Cipollari. Massimo, da parte sua, non accetta di essere descritto come un uomo che ha accettato altri numeri mentre usciva con lei. "Sono passato per quello che ha preso i numeri di tutti ma i miei peccati sono stati due. Non ci passo per quello che ha fatto chissà che cosa, ti ho trattato bene e mi hai anche bloccato. Tu hai chiuso e io ho preso la tua chiusura e iniziato il mio percorso" conclude il cavaliere.