"Uomini e Donne", Massimo a Elena: "Mi rimetto in gioco, non sto a casa a piangere"

"Scusate, se lei ha chiuso per la differenza d'età, che senso ha questa conversazione?", chiede l'opinionista Tina Cipollari. Massimo, da parte sua, non accetta di essere descritto come un uomo che ha accettato altri numeri mentre usciva con lei. "Sono passato per quello che ha preso i numeri di tutti ma i miei peccati sono stati due. Non ci passo per quello che ha fatto chissà che cosa, ti ho trattato bene e mi hai anche bloccato. Tu hai chiuso e io ho preso la tua chiusura e iniziato il mio percorso" conclude il cavaliere.