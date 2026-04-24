"Uomini e Donne", Elisa si dichiara a Ciro: "Credo di essermi innamorata di te"

"Elisa fa il suo come è giusto che sia, no? Però questo regalo a Martina che torna e si vede questo, che deve fare? commenta Maria De Filippi. Il tronista precisa che dopo aver registrato l'esterna con Elisa, ha deciso di andare da Martina per un confronto. "Peggio ancora" sottolinea la conduttrice. "Nel momento in cui Elisa mi dice determinate cose avrei potuto dire ok io la mia scelta ce l'ho, e invece il giorno dopo sono andato da Martina. Io a oggi non ho una scelta, e questa ne è la prova" spiega il tronista. "Per me questa è strategia. Arrivati a questo punto del programma, la tua confusione non va bene" risponde Martina.