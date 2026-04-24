"Uomini e Donne", Elisa si dichiara a Ciro: "Credo di essermi innamorata di te"
La corteggiatrice durante l'esterna: "Voglio dimostrarti veramente quello che sento"
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Nell'esterna tra Ciro Solimeno ed Elisa, andata in onda nella puntata di venerdì 24 aprile di "Uomini e Donne", la corteggiatrice non si nasconde più e si dichiara al tronista: "Credo di essermi innamorata di te. D'ora in poi voglio dimostrarti veramente quello che sento".
"Elisa fa il suo come è giusto che sia, no? Però questo regalo a Martina che torna e si vede questo, che deve fare? commenta Maria De Filippi. Il tronista precisa che dopo aver registrato l'esterna con Elisa, ha deciso di andare da Martina per un confronto. "Peggio ancora" sottolinea la conduttrice. "Nel momento in cui Elisa mi dice determinate cose avrei potuto dire ok io la mia scelta ce l'ho, e invece il giorno dopo sono andato da Martina. Io a oggi non ho una scelta, e questa ne è la prova" spiega il tronista. "Per me questa è strategia. Arrivati a questo punto del programma, la tua confusione non va bene" risponde Martina.
"Elisa si è dichiarata a parole ma Martina ha dimostrato con i fatti che è innamorata di te" interviene l'opinionista Gianni Sperti. "Quando Martina piange sulla panchina, non ti avvicini a lei perché il giorno prima avevi baciato Elisa", commenta la conduttrice le cui parole vengono confermate da Ciro. Intanto Elisa, che assiste in silenzio alla discussione in studio, appare piuttosto infastidita perché dopo essersi dichiarata ha visto Ciro raggiungere Martina.