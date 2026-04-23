"Uomini e Donne", Sebastiano esce con Simona: "Ne sono convinto"

"Questa stessa affermazione, che come la dico mi fa paura, mi fa anche riflettere sulla donna che frequento ora. Simona è tutto quello che un uomo cerca, tranquillità e serenità. Quando sono arrabbiato Simona sa come prendermi e come farmi cambiare umore. È tutto quello che nella mia vita ho sempre cercato" ha commentato Sebastiano. "Elisabetta oggi mi viene a rinfacciare delle cose che per me sono di poco conto, e poi quando invece stavo male non era presente, quando ero lontano dal programma non mi ha mai cercato, come mai le interesso solo quando sono qui? Mi faccio due domande" ha aggiunto il cavaliere.