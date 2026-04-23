"Uomini e Donne", Sebastiano esce con Simona: "Ne sono convinto"
Dopo un'accesa discussione con Elisabetta, il cavaliere lascia lo studio con la sua dama
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Nella puntata di "Uomini e Donne" del 23 aprile, Sebastiano e Simona decidono di uscire insieme dal pogramma. Dopo la discussione in studio con Elisabetta, riguardo una conversazione avvenuta qualche tempo prima su questioni irrisolte, il cavaliere dice: "Ho dei sentimenti forti per Simona ma non nascondo che Betta oggi non mi è totalmente indifferente, sarei un bugiardo a dire il contrario".
"Questa stessa affermazione, che come la dico mi fa paura, mi fa anche riflettere sulla donna che frequento ora. Simona è tutto quello che un uomo cerca, tranquillità e serenità. Quando sono arrabbiato Simona sa come prendermi e come farmi cambiare umore. È tutto quello che nella mia vita ho sempre cercato" ha commentato Sebastiano. "Elisabetta oggi mi viene a rinfacciare delle cose che per me sono di poco conto, e poi quando invece stavo male non era presente, quando ero lontano dal programma non mi ha mai cercato, come mai le interesso solo quando sono qui? Mi faccio due domande" ha aggiunto il cavaliere.
"Io sto mettendo in dubbio la tua chiarezza di sentimenti in questo percorso" precisa Elisabetta mentre Maria De Filippi interrompe: "Non riesco a capire dove volete arrivare". E alla risposta di Sebastiano sul fatto che per lui "Betta sarebbe solo un rischio", Simona decide di andare via. "L'unica che ha avuto un comportamento coerente" commenta l'opinionista Gianni Sperti. Sebastiano intanto raggiunge Simona ma la dama è chiara: "Fatti il tuo percorso, vedi quello che devi fare. Sai dove sono, se ci sarò ancora ci vediamo fuori. Io qua non ci vengo più". "Vengo con te allora" ha risposto il cavaliere.