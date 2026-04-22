"Uomini e Donne", Ciro fa pace con Elisa: "Con te c'è più chimica"
La corteggiatrice dopo essersi riappacificata con il tronista ammette: "Provo dei sentimenti"
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Dopo le ultime dichiarazioni di Ciro Solimeno, nella puntata di mercoledì 22 aprile di "Uomini e Donne", il tronista si riappacifica con Elisa. "Le hai detto in sintesi che non è definitiva la scelta di Martina e che con lei c'è più chimica" riassume Maria De Filippi.
"Ci sono dei motivi validi per cui secondo me deve restare. Non si deve basare solamente su quanto visto oggi. Con lei c'è più chimica rispetto a Martina e poi lei mi ha detto una cosa che non mi aveva mai detto prima..." aggiunge Ciro chiedendo a Elisa di intervenire. "Maria io sinceramente dopo quello che ho visto oggi me ne volevo andare ma non sono una persona che ragiona contro cuore e io a oggi per questa persona qui provo dei sentimenti. Dopo quello che mi ha detto anche lui non mi sembrava il caso di andare via" dice Elisa.
"Ora tutte e due si sono dichiarate a lui con dei sentimenti" sottolinea l'opinionista Gianni Sperti mentre Martina prova ad accennare un sorriso. "Impara a essere più spontanea. Ormai ti sei creata un personaggio e sai di essere ben voluta da tutti e di essere la scelta di Ciro. È tutto un po' costruito e a me questa cosa non appartiene. Le tue parole arrivano sempre dopo" commenta Martina scatenando una lite. Maria De Filippi chiede a Ciro con chi ballare e, quando il tronista sceglie Elisa, Martina decide di uscire dallo studio e andare in camerino.