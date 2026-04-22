"Uomini e Donne", Ciro fa pace con Elisa: "Con te c'è più chimica"

"Ora tutte e due si sono dichiarate a lui con dei sentimenti" sottolinea l'opinionista Gianni Sperti mentre Martina prova ad accennare un sorriso. "Impara a essere più spontanea. Ormai ti sei creata un personaggio e sai di essere ben voluta da tutti e di essere la scelta di Ciro. È tutto un po' costruito e a me questa cosa non appartiene. Le tue parole arrivano sempre dopo" commenta Martina scatenando una lite. Maria De Filippi chiede a Ciro con chi ballare e, quando il tronista sceglie Elisa, Martina decide di uscire dallo studio e andare in camerino.