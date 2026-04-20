"Uomini e Donne", Elisabetta tenta il riavvicinamento ma Sebastiano la blocca: "Non provo più niente"
L'uomo ha, infatti, iniziato a frequentare un'altra dama con cui le cose sembrano andare molto bene
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Nella puntata di lunedì 20 aprile di "Uomini e Donne", Elisabetta Gigante prova a riavvicinarsi a Sebastiano Mignosa, ma lui appare deciso a non voler riprendere la loro conoscenza.
In principio, l'uomo si accomoda al centro dello studio per parlare del rapporto appena iniziato con Simona, mentre la donna siede di fronte a Pietro, con il quale ha scelto di interrompere la frequentazione perché - almeno ufficialmente - non si sentivano sulla stessa lunghezza d’onda.
Poco dopo, però, emerge un dettaglio che cambia la prospettiva: Elisabetta racconta di aver avuto un malore dopo la precedente registrazione e che proprio Sebastiano si è avvicinato per aiutarla, sapendo come intervenire perché una situazione simile era già accaduta quando stavano insieme.
Per questo motivo, la donna ha deciso di sbloccarlo sul telefono e scrivergli, chiedendogli di non informare le sue sorelle dell’accaduto. Da quel messaggio è nata una nuova conversazione che lei considera significativa e che l’ha spinta a tentare un riavvicinamento.
Il cavaliere resta in silenzio per gran parte del confronto. Appare combattuto, quasi disorientato, ma alla fine chiarisce la sua posizione: al momento non prova più nulla e non se la sente di ricominciare. Una scelta dettata sia dalla presenza di Simona, sia dal dolore provato in passato durante la relazione con Elisabetta.