"Uomini e Donne", Sabrina contro Davide: "Diceva di volere più passionalità, ma ieri sera mi ha rifiutato"

L'uomo, infatti, nella puntata precedente, aveva lamentato la totale mancanza di segnali di interesse fisico da parte della dama. Sabrina, colpita da quelle parole, racconta di essersi impegnata per creare un’atmosfera diversa: luci soffuse, candele, una canzone scelta apposta per rompere il ghiaccio e favorire un avvicinamento. Ma proprio nel momento in cui lei ha provato a fare un passo verso di lui, Davide ha iniziato a raccontare un aneddoto dei tempi del servizio militare, spezzando completamente il clima e - di fatto - rifiutandola.