"Uomini e Donne", Sabrina contro Davide: "Diceva di volere più passionalità, ma ieri sera mi ha rifiutato"
La dama racconta che, nel momento in cui lei ha provato a fare un passo in avanti, lui ha iniziato a raccontare un aneddoto dei tempi del servizio militare
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Nella puntata di mercoledì 15 aprile di "Uomini e Donne" Sabrina Zago si ritrova a fare i conti con una brusca chiusura da parte del cavaliere con cui stava uscendo, Davide, nonostante avesse cercato di andare incontro ai suoi desideri organizzando una serata più intima e sensuale.
L'uomo, infatti, nella puntata precedente, aveva lamentato la totale mancanza di segnali di interesse fisico da parte della dama. Sabrina, colpita da quelle parole, racconta di essersi impegnata per creare un’atmosfera diversa: luci soffuse, candele, una canzone scelta apposta per rompere il ghiaccio e favorire un avvicinamento. Ma proprio nel momento in cui lei ha provato a fare un passo verso di lui, Davide ha iniziato a raccontare un aneddoto dei tempi del servizio militare, spezzando completamente il clima e - di fatto - rifiutandola.
Davide, dal canto suo, ribalta la situazione. Sostiene che, poco prima, Sabrina gli avrebbe elencato una serie di suoi difetti, mettendolo a disagio. Per questo, secondo lui, non era affatto il momento adatto per lasciarsi andare. Da qui, la decisione di interrompere definitivamente la conoscenza.
Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari intervengono duramente, accusando l’uomo di essersi contraddetto: il giorno prima aveva rimproverato Sabrina per la sua distanza, e quando lei finalmente ha provato ad avvicinarsi, lui si è tirato indietro. Per loro, il comportamento di Davide sembra più un pretesto che una reale motivazione.