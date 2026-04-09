"Uomini e Donne", Tinì mette alle strette Cinzia: "Sei qui solo per farti pubblicità"

Cinzia, però, respinge con fermezza ogni insinuazione. Spiega di aver accettato il ballo con Antonio perché lo aveva visto in difficoltà, quasi spaesato, e di aver agito per gentilezza. Aggiunge inoltre che Marco era perfettamente d’accordo con la sua scelta. Poi ribatte alle accuse di voler promuovere qualcosa: "Non ho un’attività, non ho un negozio, non faccio l’insegnante. Che dovrei pubblicizzare, il balcone di casa mia?".