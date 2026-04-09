"Uomini e Donne", Tinì mette alle strette Cinzia: "Sei qui solo per farti pubblicità"
Tutto nasce da un ballo: la dama sceglie, infatti, di danzare con Antonio, una sua vecchia conoscenza del programma, che sta frequentando Gemma Galgani
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 9 aprile, accade qualcosa di insolito: Tinì Cansino, solitamente la più pacata tra gli opinionisti, perde la calma e si scaglia contro Cinzia Paolini.
Tutto nasce da un ballo. La dama sceglie, infatti, di danzare con Antonio, una sua vecchia conoscenza del programma, che attualmente sta frequentando Gemma Galgani. Una decisione che lascia perplessi molti, soprattutto perché la donna è impegnata nella conoscenza con Marco, con cui sembrava esserci un percorso in crescita.
"Lo fai di proposito, in modo tale che si parli sempre di te", accatta l'ex soubrette di "Drive In". Secondo lei, Cinzia sarebbe interessata più alla visibilità che alle relazioni. "Sei qui solo per farti pubblicità", rincara, scatenando un acceso confronto.
Cinzia, però, respinge con fermezza ogni insinuazione. Spiega di aver accettato il ballo con Antonio perché lo aveva visto in difficoltà, quasi spaesato, e di aver agito per gentilezza. Aggiunge inoltre che Marco era perfettamente d’accordo con la sua scelta. Poi ribatte alle accuse di voler promuovere qualcosa: "Non ho un’attività, non ho un negozio, non faccio l’insegnante. Che dovrei pubblicizzare, il balcone di casa mia?".
Nonostante le spiegazioni, Tinì continua a non crederle, e anche gli altri opinionisti si mostrano scettici. Il clima resta teso, con la dama che cerca di difendere la propria buona fede e l’opinionista che insiste nel mettere in dubbio le sue intenzioni.