"Uomini e Donne" Ciro e Martina insieme al concerto di Gigi D'Alessio I Elisa: "Manchi di rispetto"
La corteggiatrice manifesta il suo fastidio per la sorpresa a Martina: "Tre ore prima hai baciato me"
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La sorpresa di Ciro Solimeno a una corteggiatrice accende il confronto nella puntata del 7 aprile di "Uomini e Donne". Il tronista decide di portare Martina al concerto di Gigi D'Alessio, un gesto che scatena l'irritazione di Elisa.
"Prima mi chiedi se mi sono divertita al concerto di Gigi d'Alessio con le mie amiche e poi scopro che quella sera ci hai portato lei, almeno evita questi giochetti", afferma Elisa che non nasconde l'amarezza per non aver ricevuto l'invito da parte del tronista a godersi una serata musicale insieme: "Potevi portarci me al concerto". Ciro replica alla critica mossa dalla corteggiatrice di non aver fatto gesti di avvicinamento nei suoi confronti. "Siamo ormai arrivati a questo punto del percorso dove sento un trasporto con entrambe, quindi se sto bene con Martina non vedo perché dovrei precludermi delle cose da fare con lei", afferma il tronista.
Elisa non ci sta e accusa Ciro di aver portato Martina al concerto solo poche ore dopo la loro esterna, terminata con un bacio. "L'ultima volta ti sei fermato per rispetto di un'altra corteggiatrice che avevi baciato tre ore prima e invece dov'è il rispetto ora?", chiede la corteggiatrice. Nella discussione interviene poi Martina che chiede al tronista di non dare "giustificazioni" per la sorpresa fatta e si dice contenta del riavvicinamento avvenuto sulle note del cantante napoletano. "Avevamo perso un pò di serenità anche per colpa mia perché è subentrata una certa pesantezza ma io fuori da questo contesto sono leggera e ho voglia di divertirmi", afferma Martina prima di accettare l'invito del tronista a ballare in centro studio.