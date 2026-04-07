"Uomini e Donne" Ciro e Martina insieme al concerto di Gigi D'Alessio I Elisa: "Manchi di rispetto"

Elisa non ci sta e accusa Ciro di aver portato Martina al concerto solo poche ore dopo la loro esterna, terminata con un bacio. "L'ultima volta ti sei fermato per rispetto di un'altra corteggiatrice che avevi baciato tre ore prima e invece dov'è il rispetto ora?", chiede la corteggiatrice. Nella discussione interviene poi Martina che chiede al tronista di non dare "giustificazioni" per la sorpresa fatta e si dice contenta del riavvicinamento avvenuto sulle note del cantante napoletano. "Avevamo perso un pò di serenità anche per colpa mia perché è subentrata una certa pesantezza ma io fuori da questo contesto sono leggera e ho voglia di divertirmi", afferma Martina prima di accettare l'invito del tronista a ballare in centro studio.