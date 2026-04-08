"Uomini e Donne", Marco è innamorato di Cinzia: "Ho perso la testa per lei"

Marco e Cinzia respingono con decisione ogni insinuazione. Lui, in particolare, ribadisce la sincerità dei suoi sentimenti e afferma che uscirebbe con lei anche il giorno successivo, senza alcun dubbio. Allo stesso tempo, però, dice di rispettare profondamente i tempi della donna e di essere disposto ad aspettare, proprio perché ciò che prova è autentico e non vuole metterle pressione.