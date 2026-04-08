"Uomini e Donne", Marco è innamorato di Cinzia: "Ho perso la testa per lei"
La confessione arriva dopo settimane di conoscenza e segna un punto di svolta nel percorso dei due
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 8 aprile Marco decide finalmente di esporsi senza più esitazioni e dichiara apertamente a Cinzia ciò che prova: è innamorato di lei. Una confessione che arriva dopo settimane di conoscenza e che segna un punto di svolta nel loro percorso.
Il racconto parte dalla serata precedente, che i due hanno trascorso insieme. Il cavaliere spiega di aver cenato con la dama e di aver condiviso con lei momenti molto intimi, sufficienti a fargli capire di aver perso completamente la testa.
Cinzia, dal canto suo, conferma che l’uscita è stata piacevole e che tra loro c’è una forte sintonia. Tuttavia, preferisce mantenere un atteggiamento più prudente. Ammette di provare qualcosa, ma chiarisce che non si sente ancora pronta a parlare di amore. Per lei, è necessario più tempo per capire se può fidarsi davvero e se la relazione può evolvere in qualcosa di stabile.
Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari intervengono sottolineando come lui sembri eccessivamente coinvolto, nonostante da parte di lei non siano mai arrivate dichiarazioni altrettanto nette. Arrivano perfino a ipotizzare che i due possano essersi messi d’accordo, vista la rapidità con cui la situazione è precipitata verso una confessione così forte.
Marco e Cinzia respingono con decisione ogni insinuazione. Lui, in particolare, ribadisce la sincerità dei suoi sentimenti e afferma che uscirebbe con lei anche il giorno successivo, senza alcun dubbio. Allo stesso tempo, però, dice di rispettare profondamente i tempi della donna e di essere disposto ad aspettare, proprio perché ciò che prova è autentico e non vuole metterle pressione.