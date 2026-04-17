"Uomini e Donne", arriva un nuovo cavaliere per Barbara: "Somigli a Paolo Bonolis ma..."

"Hai cinque figli di cui uno ancora piccolo che hanno bisogno di tante attenzioni", dice Barbara De Santi che poi coglie l'occasione per chiarire il tipo di persona che vorrebbe al suo fianco. "Sono ancora impegnata dal punto di vista lavorativo, sono da sola e senza figli", afferma la dama. E aggiunge: "Vorrei un uomo che possa condividere sempre i momenti insieme a me, non sono una donna che si intrufola nelle famiglie altrui". "So che Paolo Bonolis ha tanti figli e volevo eguagliarlo, magari facendo il sesto figlio con una terza moglie", scherza di nuovo Marcello. Ma Barbara lo gela: "Sono in menopausa."