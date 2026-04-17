"Uomini e Donne", arriva un nuovo cavaliere per Barbara: "Somigli a Paolo Bonolis ma..."
Marcello si presenta alla dama mantovana che però ha più di un dubbio
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Nella puntata del 17 aprile di "Uomini e Donne" Barbara De Santi interrompe la conoscenza con Luca. "Non siamo qui per fare amicizia, faccio fatica a capirti", dice la dama mantovana. Prima di accomodarsi tra le altre signore del parterre Maria De Filippi la invita a fermarsi in centro studio perché un nuovo cavaliere vorrebbe conoscerla.
L'entrata di Marcello genera curiosità tra i presenti. "Somigli molto a Paolo Bonolis, hai gli stessi lineamenti come le labbra, uguali", afferma Barbara trovando immediato riscontro in Gianni Sperti. "Speriamo abbia pure la testa di Bonolis!", ironizza Tina Cipollari. "Si, in realtà sono il fratello nascosto", scherza Marcello. Nonostante la somiglianza con il noto conduttore, Barbara De Santi esprime sin da subito forti dubbi sulla possibilità di intraprendere un percorso di conoscenza comune. "Hai ancora una vita familiare impegnativa e abitiamo lontani", puntualizza la dama.
"Hai cinque figli di cui uno ancora piccolo che hanno bisogno di tante attenzioni", dice Barbara De Santi che poi coglie l'occasione per chiarire il tipo di persona che vorrebbe al suo fianco. "Sono ancora impegnata dal punto di vista lavorativo, sono da sola e senza figli", afferma la dama. E aggiunge: "Vorrei un uomo che possa condividere sempre i momenti insieme a me, non sono una donna che si intrufola nelle famiglie altrui". "So che Paolo Bonolis ha tanti figli e volevo eguagliarlo, magari facendo il sesto figlio con una terza moglie", scherza di nuovo Marcello. Ma Barbara lo gela: "Sono in menopausa."