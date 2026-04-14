"Uomini e Donne", Martina: "Ciro io ho dei forti dubbi"

Martina è convinta che Elisa sarà la scelta di Ciro e prova a motivare questo suo pensiero. "Io ho dei dubbi e accetto le tue scuse ma le cose non è che svaniscono così. Quando scendevo le scale per arrivare qui davanti a te tu scambiavi sguardi con Elisa. La porti in esterna perché sei dispiaciuto che lei ci sia rimasta male. Dici che fai le cose di pancia ma la verità è che per lei provi qualcosa che per me non provi. Ora con me vorresti ballare per darmi il contentino? No Ciro, vado a sedermi" commenta la corteggiatrice.