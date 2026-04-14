"Uomini e Donne", Martina: "Ciro io ho dei forti dubbi"
La corteggiatrice arriva in studio e parla delle sue sensazioni
© Da video
Nella puntata di martedì 14 aprile di "Uomini e Donne" Martina arriva in studio ed espone a Ciro i suoi dubbi. Il tronista, che nella scorsa puntata era stato messo sotto attacco da Elisa, riceve ancora una volta un commento che lo lascia disorientato.
Martina è convinta che Elisa sarà la scelta di Ciro e prova a motivare questo suo pensiero. "Io ho dei dubbi e accetto le tue scuse ma le cose non è che svaniscono così. Quando scendevo le scale per arrivare qui davanti a te tu scambiavi sguardi con Elisa. La porti in esterna perché sei dispiaciuto che lei ci sia rimasta male. Dici che fai le cose di pancia ma la verità è che per lei provi qualcosa che per me non provi. Ora con me vorresti ballare per darmi il contentino? No Ciro, vado a sedermi" commenta la corteggiatrice.
"Parlare delle cose belle è più facile, tutt'altro è parlare dei propri dubbi. Non serve commentare l'esterna perché è chiaro che siamo stati bene, è invece importante affrontare le cose negative altrimenti da qui come usciamo?" Prosegue Martina. "Tu continui a pensare che io alla fine sceglierò Elisa. Io faccio errori perché agisco di pancia ma voi i gesti che io faccio non li vedete. Anche io ho dei dubbi Martina..." conclude Ciro.