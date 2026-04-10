"Uomini e Donne", Elisa contro Ciro: "Mi hai rotto"
Si accende la discussione tra la corteggiatrice e il tronista: "Mi sono sentita sminuita"
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Nella puntata del 10 aprile di "Uomini e Donne" Elisa ha qualcosa da dire a Ciro dopo quanto successo tra loro la scorsa volta. "Prima di far vedere l'esterna con Martina vorrei parlare con Elisa" dice il tronista visibilmente turbato.
"Non capisco la tua arrabbiatura e onestamente pensavo di trovarti in camerino dopo quello che hai detto la scorsa volta" dice Ciro. "Io ho mille motivazioni per essere arrabbiata e non venire da te. Ieri ti ho fatto recapitare una torta con un pensiero in camerino per il tuo compleanno e non ho ricevuto neanche un grazie da parte tua. Hai invece iniziato a dirmi sempre la stessa cosa, e cioè che sono frenata. Tu vedi solo quello che vuoi vedere. Mi hai rotto" risponde la corteggiatrice.
"Dall'uomo che ho accanto voglio essere vista e apprezzata e purtroppo tu questo non lo fai" prosegue Elisa mentre Ciro stanco delle polemiche aggiunge: "Sempre con queste frasi a effetto, le dici ogni volta. Come quando hai detto: quando voglio una cosa me la vado a prendere, cosa che ieri mi aspettavo. Quando io lo dovevo fare l'ho fatto, tu ieri ti sei focalizzata su cose che non hanno importanza".
Dopo aver visto l'esterna di Martina, e dopo l'arrivo della corteggiatrice in studio, Elisa torna all'attacco di Ciro. Martina esausta si alza dalla sedia rossa ed Elisa, che nel frattempo aveva minacciato di andarsene, prende posto sulla sedia rossa scatenando la reazione degli opinionisti. "Con la prepotenza ti sei seduta, vuoi le cose con la forza! Ciro stai sbagliando a rimanere seduto e non andare da Martina" commenta Tina Cipollari.