"Uomini e Donne", Elisa contro Ciro: "Mi hai rotto"

"Non capisco la tua arrabbiatura e onestamente pensavo di trovarti in camerino dopo quello che hai detto la scorsa volta" dice Ciro. "Io ho mille motivazioni per essere arrabbiata e non venire da te. Ieri ti ho fatto recapitare una torta con un pensiero in camerino per il tuo compleanno e non ho ricevuto neanche un grazie da parte tua. Hai invece iniziato a dirmi sempre la stessa cosa, e cioè che sono frenata. Tu vedi solo quello che vuoi vedere. Mi hai rotto" risponde la corteggiatrice.