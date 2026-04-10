NESSUN RITORNO DI FIAMMA

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri volta pagina: spunta una nuova presenza misteriosa

Un video social girato a Ostuni riaccende il gossip: accanto a lui una donna sconosciuta che allontana definitivamente l'ipotesi di un riavvicinamento con Ida Platano

10 Apr 2026 - 13:02
© Instagram

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Le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembrano ormai definitivamente archiviate. Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un riavvicinamento tra i due protagonisti storici del Trono over di Uomini e Donne, complice anche qualche indizio social che aveva acceso le speranze dei fan più affezionati. Ma la realtà, a quanto pare, racconta tutt'altra storia.

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Il video che cambia tutto

 A far discutere è stato un reel pubblicato sui social da un locale di Ostuni durante le festività di Pasquetta. Nelle immagini, tra i vari tavoli ripresi, si distingue chiaramente Riccardo seduto accanto a una donna mora. I due appaiono complici e sereni, un dettaglio che non è sfuggito agli utenti più attenti. Il filmato ha rapidamente fatto il giro del web, mettendo fine alle speculazioni su un possibile ritorno con Ida e spostando l’attenzione sulla misteriosa accompagnatrice.

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Chi è la donna misteriosa?

 L'identità della donna non è ancora stata confermata. Quel che è certo è che non si tratta di Gabriella, con cui Riccardo aveva avuto un flirt nei mesi passati. Il mistero resta quindi aperto, alimentando la curiosità dei fan e degli appassionati del programma. Nonostante l'assenza di dettagli, un elemento appare evidente: l'ex cavaliere sembra a suo agio e sorridente, segno che nella sua vita sentimentale potrebbe esserci una nuova serenità.

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Fine delle illusioni per i fan della coppia

 Per chi sperava in un ritorno della storica coppia formata da Riccardo e Ida, questo episodio rappresenta una doccia fredda. Anche un recente gesto social, interpretato da molti come un possibile segnale di riavvicinamento, si rivela ora privo di reali sviluppi.

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