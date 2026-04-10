L'identità della donna non è ancora stata confermata. Quel che è certo è che non si tratta di Gabriella, con cui Riccardo aveva avuto un flirt nei mesi passati. Il mistero resta quindi aperto, alimentando la curiosità dei fan e degli appassionati del programma. Nonostante l'assenza di dettagli, un elemento appare evidente: l'ex cavaliere sembra a suo agio e sorridente, segno che nella sua vita sentimentale potrebbe esserci una nuova serenità.