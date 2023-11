A distanza di qualche giorno dall'abbandono di Manuela Carriero dal trono di "Uomini e Donne", l'ex protagonista del formato over del programma torna nella trasmissione che le ha regalato la popolarità. Nel video di presentazione condiviso da Witty Tv, Ida parla del perché ha deciso di accettare la sfida da tronista: "Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia - si presenta così ai telespettatori che la conoscono già molto bene -. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone". Poi il racconto del suo passato con la separazione prima da Riccardo Guarnieri e poi da Alessandro Vicinanza: "Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere - ha spiegato alle telecamere del dating show di Maria De Filippi -. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa".

Ida e Alessandro si sono lasciati?

L'annuncio di Ida Platano come nuova tronista, segna dunque anche quello della rottura con Alessandro VIcinanza. La coppia nei mesi scorsi aveva deciso di iniziare una relazione al di fuori delle telecamere e, per qualche tempo, Ida e Alessandro avevano raccontato di come le cose tra loro andassero a gonfie vele. I due avevano mostrato ai propri follower anche le vacanze fatte insieme a New York e, allo scorso agosto, risale alla fine di agosto l'ultima foto di Ida con Alessandro Vicinanza. Da quel momento nessuna notizia ufficiale fino alla data del 7 novembre, quando Ida ha svelato i motivi che l'hanno spinta ad accettare un nuovo percorso sul trono più seguito della televisione. Proprio all'inizio dell'ultima stagione di "Uomini e Donne", Ida e Alessandro avevano parlato anche di convivenza: "Alessandro non si trasferirebbe mai - aveva detto Ida -. Io ho il mio lavoro e mio figlio, ma magari gli faccio finire la scuola media e quindi tra un anno…".