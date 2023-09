"Uomini e Donne", il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: "Convivenza? Magari tra un anno"

La coppia del trono over è tornata nello studio del programma di Maria De Filippi per raccontare la propria esperienza

Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano nello studio di "Uomini e Donne". Più affiatati che mai, i due tornano nel programma di Maria De Filippi per parlare del loro amore: "Ci stiamo vivendo tantissimo - ha detto Ida dopo aver fatto il suo ingresso mano nella mano con il suo Alessandro -. Ci sono stati momenti di alti e bassi. Sotto questo viso d'angelo, sembra tutto tranquillo, ma in realtà ha il suo carattere. Poi ci sono dei momenti in cui va in crisi".

Ida e Alessandro hanno parlato anche dei problemi che hanno visutto a causa della distanza: "Di solito ci vediamo tutte le settimane - racconta Alessandro -, ma se non riusciamo e passano due settimane, vado in crisi". Gianni Sperti, chiede alla coppia se non stiano pensando a una convivenza. "Alessandro non si trasferirebbe mai - dice Ida -. Io ho il mio lavoro e mio figlio, ma magari gli faccio finire la scuola media e quindi tra un anno…".