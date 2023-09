"Uomini e Donne", scontro in studio tra Tina ed Elio: "I buffoni stanno bene al loro posto"

Scintille a "Uomini e Donne" nella puntata di lunedì 18 settembre. L'opinionista del programma ha fatto entrare in studio una serie di cannoli siciliani: "Si tratta di una provocazione per Elio - esordisce Maria De Filippi -.Tina, vuoi dire qualcosa ad Elio?". Cipollari spiega cosa è successo nelle ore che hanno preceduto la puntata: "Elio è venuto da me per salutarmi e stringermi la mano, ma io ho detto no perché io sono coerente. Dopo quello che è successo l'anno scorso non lo accetto. I buffoni stanno bene al loro posto", è la frecciatina di Tina.

Elio prova a giustificare il suo gesto: "Per me è tutto finito - dice -, sono una persona che non porta rancore". Tina però non ci sta e ribatte: "Certe cose non si possono dimenticare - dice -. Penso di essere una persona in grado di capire se un gesto è stato fatto sinceramente o per le telecamere. Se lui vuole salutarmi, può anche farlo da lontano e non a favore di telecamera".

Elio prova a chiudere il discorso: "Tina, io e te abbiamo un'educazione diversa - sottolinea il cavaliere del trono over -, puntualizza Elio -. A me hanno insegnato che il saluto non si nega a nessuno". "Non voglio passare io per cafona e maleducata, non ci sto", sbotta ancora l'opinionista.