"Uomini e Donne", Aurora attacca Gemma sui social e scoppia la bufera: Maria De Filippi sbotta

A "Uomini e Donne" è bufera per la presunta storia social pubblicata dal profilo di Aurora Tropea: la dama del trono over avrebbe attaccato in maniera pesante la "collega" Gemma Galgani. Ne è nato un vero e proprio caso, con Gianni Sperti che è intervenuto per provare a fare chiarezza. Nelle ultime ore, infatti, Aurora avrebbe condiviso una storia molto offensiva nei confronti di Gemma che, una volta a conoscenza del messaggio, ha voluto chiederle spiegazioni in studio. Così, Sperti ha provato a far luce sulla questione dal momento che Aurora ha più volte smentito di aver pubblicato un messaggio del genere.

"Lei ha pubblicato una storia su di me di uno squallore unico con delle parole terribili", è la denuncia di Gemma. "Ma stiamo scherzando? Questa è diffamazione. Dove sta il mio nome? Non mi presto a questi teatrini, vi denuncio", ha provato a difendersi Aurora. Sperti però legge una parte della storia incriminata e, dalla registrazione dello schermo, si legge il nome della dama nella storia successiva.

Così l'opinionista si rivolge direttamente a lei per avere ulteriori spiegazioni: "Qui c'è scritto il tuo nome - dice -, non vuoi avvicinarti per controllare perché non ti conviene. Questa storia di cattivo gusto dove parla di una donna come se fosse una poco di buono l’ha scritta Aurora". La dama a quel punto va su tutto le furie e prova a cercare il sostegno di Maria De Filippi: "Perchè continuate a permettere queste cose?". Stavolta però la conduttrice sbotta: "Sono stufa - ha detto -, non fai altro che fare queste cose. Le fate sempre davanti alle telecamere, fatelo fuori dallo studio. Avrai visto la storia e l'avrai riportata".