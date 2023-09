"Temptation Island", il confronto tra Francesca e Manuel | Maria De Filippi alla giovane: "Vorresti diventare tronista?"

A "Uomini e Donne" Francesca e Manuel si confrontano dopo l'addio a "Temptation Island" e confermano la rottura. Francesca, emozionatissima, riesce a stento a trattenere le lacrime per l'emozione e non nasconde la rabbia nei confronti dell'ex compagno: "Ci siamo visti diverse volte, ci siamo anche incontrati per caso, ma io per lui provo ancora tanta rabbia". A tal proposito è Maria De Filippi a intervenire e a spiegare che la redazione aveva pensato di proporle il trono per questa nuova edizione del programma dopo che sul web molti utenti avevano chiesto con insistenza la presenza della giovane. "Penso, però, che tu non sia ancora pronta", considera la padrona di casa.

Anche Manuel interviene per dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto negli ultimi mesi, ma il 31enne conferma quanto emerso durante il percorso nel viaggio dei sentimenti a "Temptation Island": "Non nascondo che a volte mi manca, ma a oggi, non mi sento pronto per una relazione. Se è destino, magari tra un anno, due… ".

Immancabile l'intervento di Gianni Sperti che si scaglia contro Manuel, esaltando invece la coerenza e l'atteggiamento di Francesca e spingendo la giovane a farci un "pensierino" alla proposta di Maria De Filippi che a fine puntata ribadisce: "La mia proposta è supportata da tutta la redazione del programma, dalle persone che conosci. Pensaci e, se ti sentirai pronta, chiamaci". "Maria, io la metterei sul trono subito", insiste Sperti. "Gianni vorrebbe vedermi soffrire, vorrebbe vedere Francesca che si siede sul trono mentre io vado via", commenta invece Manuel.

Maria De Filippi crede che Francesca sia ancora troppo coinvolta dal rapporto con Manuel e che per questo non sia ancora pronta a fare un passo definitivo in avanti. "Se lui dovesse tornare a ottobre da te per trascorrere le serate sul divano davanti a Netflix, cosa faresti?", chiede Maria De Filippi. "Gli direi di tornare dove ha fatto l'estate. Io ai followers e alle serate preferisco una persona con cui stare bene. Lui è una persona leggera che ama divertirsi", risponde Francesca. "Se lei dovesse incontrare un'altra persona? “, chiede ancora la conduttrice, ma a Manuel. "Mi darebbe fastidio, ma non credo che sia pronta come non lo sono io", replica il 31enne.