"Uomini e Donne", ecco i due nuovi tronisti

Nella seconda puntata di "Uomini e Donne" è arrivato il momento di conoscere i due nuovi tronisti: sono Cristian e Brando, entrambi 22enni. Il primo è figlio di genitori separati: la madre e il padre hanno chiuso la loro relazione quando lui aveva 13 anni. Una separazione che lo ha segnato, ma che ora sembra aver messo alle spalle.

Anche Brando ha alle spalle una storia complicata. Cresciuto in una famiglia di artisti (la zia era un'attrice mentre nonno e bisnonno direttore d'orchestra), ha vissuto i primi anni della sua vita a Miami. Anche la sua storia è segnata dalla separazione dei genitori, avvenuta all'età di 10 anni: un evento che lo ha fatto sentire abbandonato.

Nella puntata di martedì 12 novembre, i due nuovi protagonisti del trono classico si sono presentati al parterre, agli opinionisti e al pubblico a casa con un'intervista doppia in cui hanno raccontato qualcosa in più di loro. "Da questa esperienza mi aspetto una persona che sia disposta a capirmi - ha spiegato Cristian -, che sappia accettare le mie fragilità. Prometto di essere sempre me stesso, diretto, senza peli sulla lingua. Credo che se ci saranno queste componenti sarà un’esperienza che mi rimarrà per sempre". Brando, invece, è tornato a parlare della separazione dei suoi genitori: "Questo episodio, unito alla mancanza di mio padre, mi hanno indurito - ha ammesso -. Con lui ho scoperto il senso dell’abbandono, ma anche se oggi il rapporto è migliorato, i segni sono ancora evidenti. Nella mia vita i punti fermi sono sempre stati i miei nonni e mia mamma, lei per me è casa".