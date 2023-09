Mirko e Perla si confrontano nello studio di "Uomini e Donne": "Comportamento vergognoso"

Dopo "Temptation Island" Perla e Mirko si sono ritrovati faccia a faccia nella prima puntata della nuova stagione di "Uomini e Donne". In studio i due ex si sono presentati con i rispettivi nuovi partner, conosciuti proprio nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Perla, dopo aver stretto la mano alla nuova fidanzata di Mirko, Greta, ha attaccato il suo ex: la ragazza, infatti, giudica inspiegabile il comportamento del ragazzo: dopo il programma estivo, infatti, i due non hanno avuto modo di chiarirsi vis a vis.

"Per me è una cosa vergognosa non aver avuto un confronto - ha esordito Perla, affiancata dal nuovo compagno Igor -. Non mi è piaciuto che si sia dovuti arrivare qui così, è brutto non aver avuto un confronto a quattro occhi senza telecamere. Il confronto non è avvenuto prima perché Mirko, quando siamo tornati dal villaggio, si è fiondato subito dalla ragazza che aveva iniziato a frequentare".

Secondo Perla, Mirko non avrebbe avuto rispetto per la relazione che entrambi avevano deciso di concludere insieme: "La mia priorità è stata tornare a casa dalla mia famiglia, anche per recuperare un po' di lucidità che un programma come Temptation può togliore - ha continuato -, la sua priorità non è stato la relazione finita, ma viversi la storia. Nel momento in cui so questa cosa, lui voleva vedersi con me nei giorni in cui poteva, ma ho fatto tutto da sola, compreso anche il trasloco".

Mirko, dal canto suo, prova a ribattere: "Non è vero che non abbiamo avuto un confronto - ha provato a dire -, ci siamo sentiti per telefono. Sei falsa. Quando poi ho capito che il confronto che volevi avere era soltanto per sminuirmi, allora ho deciso io che non ci fosse bisogno di un ulteriore confronto. Non devi essere tu a dirmi come devo comportarmi, ognuno agisce come crede".

A queste parole, Perla sbotta: "Non sono falsa, anzi - ha replicato -. Anche io mi sono presa del tempo per me e ho fatto una vacanza con le mie amiche nonostante avessi deciso di iniziare a frequentare Igor. Non so come sia possibile buttarsi a capofitto in una nuova relazione dopo averne chiusa una di anni".