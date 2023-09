"Temptation Island", le coppie che stanno ancora insieme

"Temptation Island" si è concluso da più di un mese. Il programma di Maria De Filippi anche quest'anno è stato molto seguito dal pubblico di Canale 5 con picchi di share che hanno superato il 26% per ogni puntata. Come ogni anno, però, ha causato la fine di diverse relazioni, ma anche l'inizio di nuove storie d'amore. Vediamo chi sono i concorrenti "sopravvissuti" alle insidie del programma e quelli invece che, archiviata la relazione con i lori partner, hanno trovato un nuovo compagno nella figura dei tentatori.

Gabriela e Giuseppe - Considerati la coppia più scoppiettante del reality di Canale 5. Nonostante la crisi attraversata durante il viaggio nei sentimenti di "Temptation Island", i due innamorati dopo un acceso confronto hanno deciso di rimanere insieme.

Gabriela e Giuseppe riconfermano il loro amore anche dopo un mese dalla fine del programma e ospiti di Filippo Bisciglia raccontano i progressi fatti come coppia dopo il percorso all'interno del reality.

"Mi sento diversa, questo programma mi ha cambiata", dichiara Gabriela che vuole prendere il meglio di questa esperienza per migliorare prima di tutto come persona e poi come compagna. "Sono molto più sicura di me, e non dipendo più da Giuseppe. Lui adesso mi lascia i miei spazi", rivela la giovane. Anche Giuseppe si sente migliorato, promette di essere fedele e fa sapere: "Le cose tra di noi sono migliorate anche perché Gabriela è cambiata. Tra due anni vorrei sposarla".

I due, più innamorati che mai, hanno trascorso le vacanze estive insieme aggiornando i fan della coppia sui loro profili social. In una foto su Instagram dove appaiono abbracciati e molto uniti, Gabriela scrive: "Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi iniziare da dove sei e cambiare il finale".

Isabella e Manu - La loro permanenza nel docu-reality di Canale 5 è durata poco più di una settimana, ma è bastata per decidere di continuare insieme la loro relazione. Durante il falò di confronto i due hanno avuto modo di chiarire le rispettive posizioni e, dichiarandosi innamorati, hanno deciso di tornare a casa insieme. Dopo un mese dalla fine del programma, Isabella e Manu si mostrano ancora molto uniti.

"Da quando siamo usciti dal programma abbiamo dovuto chiarirci su alcune cose, io sono molto innamorata di lui, stiamo cercando di capirci. Mi auguro di costruire qualcosa di concreto", ha rivelato Isabella mentre Manu ha aggiunto: "C'è un sentimento forte che ci lega e dobbiamo partire da questo. Lei diventa dura quando perde la sicurezza, io non voglio chissà che cosa nella mia vita, cose semplici: una famiglia, una bella casa".

Isabella e Manu dopo "Temptation Island" continuano a vivere la loro vita insieme rispettando i desideri e le esigenze di ciascuno. Durante il periodo estivo, Manuel si è dedicato ai suoi obiettivi lavorativi. Il giovane lavora, ma nel frattempo studia per avverare il suo sogno: quello di aprire una scuola guida. Isabella, dopo l'esperienza nel docu-reality, è pronta a dare più fiducia al suo compagno e a rispettare non solo i suoi desideri, ma anche le sue esigenze. Durante il mese di agosto, mentre Manu è stato impegnato con lo studio, lei ha trascorso qualche giorno al mare in compagnia delle ragazze conosciute a "Temptation Island".

Alessia e Davide - Il ritorno più incerto e problematico sembra quello tra Alessia e Davide. Dopo un acceso confronto la coppia decide di uscire insieme da "Temptation Island". La loro quotidianità era costantemente minacciata dalla poca fiducia di Davide nei confronti di Alessia. A peggiorare la situazione c'è stata anche la vicinanza della fidanzata ai single del villaggio. Ciononostante Davide decide di riprovarci e Alessia, ammessi i suoi errori, ritorna tra le braccia del compagno.

A solo un mese dalla fine del programma, però, Davide fa dietrofront e mette Alessia in attesa. Lo comunica proprio all'incontro con Filippo Bissciglia spiegando di essere pieno di dubbi sul futuro con la compagna e di volersi prendere il tempo necessario per decidere se proseguire il loro percorso insieme. Davide si dichiara innamorato di Alessia, ma ha bisogno di una pausa di riflessione. I due non appaiono insieme neppure dopo le vacanze estive, a parlare sui suoi profili socia è Alessia che ammette: "Di Davide mi manca tutto quello che eravamo", dichiara Alessia che spiega che con l'ex compagno ormai si sente sporadicamente e che lui sarebbe "molto cambiato".

Le nuove coppie nate dopo il programma - Greta e Mirko sono la vera rivelazione di questa ultima edizione di "Temptation Island". I due si sono conosciuti all'interno del villaggio in Sardegna e hanno mostrato subito un grande feeling reciproco. Lui, deluso dalle parole e dagli atteggiamenti di Perla, si è subito avvicinato alla single Greta e dopo la fine del docu-reality e chiusa la relazione con la fidanzata, hanno deciso di vedersi fuori e di iniziare a frequentarsi. Oggi a un mese dalla messa in onda dell'ultima puntata del programma, appaiono più innamorati che mai. Hanno conosciuto le rispettive famiglia, si sono fatti un tatuaggio di coppia e appaiono sui social perennemente insieme.

Perla e Igor - Non è chiaro se anche l'ex fidanzata di Mirko, Perla archiviata a relazione con il compagno ne abbia iniziata una nuova con il single Igor. I due, ospiti di Filippo Bisciglia, hanno confessato di essersi sentiti dopo la fine del programma e di aver passato qualche giorno insieme. "Con lui mi sono trovata bene, mi dà delle attenzioni - ha fatto sapere Perla che poi ha aggiunto - mi auguro di trovare la serenità e che questa conoscenza possa continuare con una certa serietà, perché io non sono una persona che gioca". Seppure i due non abbiano ufficializzato nessuna relazione, Perla e Igor hanno passato alcuni giorni insieme durante le vacanze estive e solo qualche giorno fa si sono fatti filmare mentre si scambiavano un dolce bacio.