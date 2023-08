Da "Temptation Island", infatti, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono usciti separati. I due non stanno più inseme e ora l'imprenditore è innamorato della ormai ex tentatrice Greta Rossetti. Ha cancellato tutte le foto di coppia con Perla sui social e si è buttato a capofitto sulla nuova storia. I due si sono fatti anche un tatuaggio di coppia con la scritta "I tuoi occhi, la mia cura".

La reazione di Perla

E mentre i due non si sono ancora scusati, Perla - che nel frattempo si consola con il tentatore Igor - si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social dopo la fine della storia d'amore: "Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente, 21 giorni di sensazioni contrastanti; dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno... Molte cose sono surreali, sono arrivata li come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare… Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo… Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera!! Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando… vi leggo tutti".