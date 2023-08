"Temptation Island", Greta e Mirko innamorati: ecco i primi scatti insieme

E a suggellare il loro pazzo amore i due mostrano a Bisciglia il tatuaggio che si sono regalati: "I tuoi occhi la mia cura".

La storia tra Mirko e Perla

Finisce nella quinta puntata di "Temptation Island" la storia d'amore tra Mirko e Perla. La coppia ha vissuto un'escalation di eventi che li ha portati a confrontarsi in un infuocato falò di confronto anticipato. In spiaggia i due si sono rincontrati, dopo essersi concessi entrambi qualche distrazione: lui con Greta e lei con Igor. Mirko decide così di voltare pagina insieme a Greta e Perla non può far altro che accettarlo, facendosi consolare da Igor.



Mirko e Perla sono stati protagonisti di una giornata infuocata all'Is Morus Relais: già da quanto emerso nelle settimane i due si sono allontanati sempre di più affidando i loro problemi e la loro voglia di svago ai rispettivi tentatori. Mirko è apparso sempre più vicino a Greta: nella ragazza ha trovato una complice, a cui ha dedicato dolci parole e momenti di tenerezza.

Perla ha ricevuto molte attenzioni da parte del single Igor: i due hanno ballato insieme più volte e in un'esterna fatta dalla coppia il ragazzo le ha regalato un abito da sera. "Mi sento proprio viva - ha raccontato la ragazza alle altre fidanzate -, non è solo amicizia: sto provando delle sensazioni forti".