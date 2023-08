Temptation Island, Perla e la frecciatina all'ex Mirko

Il video-parodia di Perla

Qualche giorno fa Mirko e Greta avevano pubblicato su TikTok un video in cui si baciano in auto. La clip ha fatto il boom di visualizzazioni, attirandosi però anche parecchie critiche. In molti hanno infatti puntato il dito contro la coppia, accusandoli di dare il cattivo esempio per il fatto che lui si distrae alla guida per baciare la fidanzata. Tra le 10mila persone che l'hanno visto c'è ovviamente la sua ex Perla, che dopo essere stata lasciata di fronte al falò segue divertita la nuova vita del ragazzo.