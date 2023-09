"Temptation Island", Giuseppe e la proposta di matrimonio a Gabriela: "Vuoi diventare mia moglie?"

Fiori d'arancio nello studio di "Uomini e Donne", teatro della proposta di matrimonio di Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo. La coppia si era fatta conoscere in estate grazie alla partecipazione a "Temptation Island", dove avevano vissuto una turbolenta esperienza: nonostante i tradimenti reciproci e i chiarimenti mai avvenuti, al falò di confronto finale Giuseppe e Gabriela hanno deciso di lasciare il passato alle spalle e ricominciare da zero una nuova vita insieme.

A distanza di qualche mese, Maria De Filippi li ha ospitati nello studio di "Uomini e Donne" per sapere a che punto fossero della loro relazione dopo esser tornati insieme.

Ci pensa un lungo messaggio di Giuseppe dedicato alla sua metà a far capire che tra i due le cose sono tornate ad andare a gonfie vele: "Sono passati tanti anni e posso dire che negli ultimi ho fatto tante stupidaggini - ha esordito il ragazzo -. Siamo andati a Temptation e quella sera seduti al falò ci siamo lasciati, quella notte non sono riuscito a sentire, mi mancava tutto di te. Poi un altro falò e siamo usciti insieme e quella notte non abbiamo dormito, parlavamo e piangevamo. Ho capito che quello che faccio con i miei amici posso farlo con te, ti chiedo tanto scusa per quello che ho fatto e per averti fatto piangere. Sei la cosa più bella che mi è capitata nella vita, sei stata la mia prima ragazza e anche l’ultima. Mi hai insegnato il coraggio, mi sei stata vicino, non mi fai mancare nulla, mi piace anche quando litighiamo. I tuoi occhi per me sono tutto. Adesso però mi devo ancora perdonare, poche mattine fa ti ho detto una bugia, adesso entro e ti dico tutto perché voglio guardarti negli occhi".

A questo punto, Giuseppe è entrato in studio dove c'era già Gabriela ad attenderlo. Il ragazzo si è inginocchiato e le ha chiesto la mano con tanto di anello: "L'altra mattina sono andato al negozio per prendere questo, questo anello l’ho fatto per te e voglio chiederti se vuoi sposarmi. Vuoi diventare mia moglie?". Gabriela, dopo esser scoppiata in lacrime, ha detto "Sì": "Temptation ha fatto un miracolo, non ci credo. Lui ora è un'altra persona, è molto più dolce: abbiamo passato le vacanze insieme, ora stiamo proprio bene".