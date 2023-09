Pinuccia torna a "Uomini e Donne" per cantare il suo tormentone

La storica dama del trono over torna nella prima puntata del programma di Maria De Filippi per pubblicizzare il suo singolo

Pinuccia torna a "Uomini e Donne". La storica dama di Vigevano, che ha partecipato per un lungo periodo al trono over del programma di Maria De Filippi, si è ripresentata nel corso della prima puntata del dating show di Canale 5 nell'inedita versione di cantante. Pinuccia, che nella scorsa edizione è diventata una delle protagoniste più famose del programma, in estate è ha pubblicato il proprio tormentone estivo: si tratta di una canzone sull'amore che fa riferimento anche alla trasmissione stessa.

Maria De Filippi ha quindi raccolto gli appelli degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che avevano chiesto alla conduttrice di invitare Pinuccia nella prima puntata per cantare live la sua canzone. L’ex dama è quindi entrata in studio con un lungo vestito color rosa e una grande cappello in paglia e con tanto di autotune è partita con il brano, che si intitola "Canzone di Pinuccia".