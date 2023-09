Manuela Carriero è la nuova tronista di "Uomini e Donne". Dopo l'annuncio di Brando e Cristian, annunciati come protagonisti maschili del trono classico, nella puntata di mercoledì 13 settembre l'ex volto di "Temptation Island" ha deciso di sedersi sulla sedia rossa del programma di Canale 5 di cercare l'amore dopo le storie finite male con il fidanzato Stefano Sirena e il tentatore Luciano Punzo.

Nel corso della sua presentazione, la ragazza ha parlato delle pene d'amore vissute a causa delle sue recenti relazioni e spiegato ai futuri corteggiatori quali sono le sue caratteristiche principali: "Sono una ragazza molto introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, iper sensibile e super romantica - ha detto nel suo video di presentazione -. Guardo film d’amore, leggo libri d’amore, scrivo lettere d’amore ma alle parole, comunque, preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare".

La ragazza ha alle spalle una vita difficile: "Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto ricca, mio padre no. I miei nonni volevano che sposasse un uomo ricco, ma lei ha voluto rinunciare a tutto. A casa non avevamo l'acqua calda, mio padre si è ammalato di cancro, e qualche anno dopo mia mamma si ritrovò a 35 anni con 4 figli"

Dopo l'ingresso in studio di Manuela, Maria De Filippi ha spiegato che sulle sedie dei corteggiatori ci sono un biglietto e una penna: questo perché la ragazza vuole che scrivano cosa pensano di lei: "Vorrei capire quale sia la prima impressione che hanno su di me - ha spiegato -, e cosa pensano di me dopo aver visto il video".