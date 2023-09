"Uomini e Donne", Lavinia Mauro e Alessio Corvino ospiti in studio e lei mostra... l'anello

C'è chi non avrebbe scommesso nulla su di loro e, invece, la storia d'amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino procede a gonfie vele.

Lo confermano entrambi ospiti a "Uomini e Donne". I due che si sono scelti alla fine della stagione precedente del dating-show di Maria De Filippi, raccontano come procede la loro relazione e improvvisamente spunta anche un anello. A mostrarlo è Lavinia che però ci tiene a precisare: "Questo non è per la proposta di nozze". "È una conferma del nostro amore", si aggiunge Alessio che spiega il significato del gioiello.