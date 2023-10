"Uomini e Donne", Manuela Carriero lascia il trono

Non ha un lieto fine l'esperienza di Manuela Carriero a "Uomini e Donne". Nella puntata in onda il 31 ottobre, la tronista è costretta ad abbandonare il programma dopo essere rimasta senza corteggiatori. Manuela aveva deciso di concentrarsi subito sui corteggiatori Michele e Carlo che dopo poco avevano dimostrato di non essere interessati a lei e sono andati via. Manuela, prima di lasciare il programma, decide di incontrarli per un confronto finale per capire se sono sicuri della loro scelta, ma entrambi confermano la volontà di non frequentarla.

"La redazione ha provato in tutti i modi a farle capire la posizione di Michele e l'ultima cosa che avrei voluto vedere è questa scena perché è umiliante per lei, ma l'unica persona che può farglielo capire è Michele", spiega Maria De Filippi dopo il confronto tra Manuela e Michele che ribadisce quanto già dichiarato in passato. "Mi sei piaciuta solo fisicamente. Poi conoscendoti più a fondo ho capito che non mi piaci", rivela Michele. A lui si aggiunge Carlo, l'altro corteggiatore, che esprime lo stesso concetto. Manuela in un primo momento appare contrariata, per la tronista non è possibile conoscersi in poche esterne e i ragazzi avrebbero peccato di superficialità, ma dopo poco accetta la loro decisione e dichiara: "Non voglio trattenere nessuno".

"Capita, non è una cosa grave", considera la padrona di casa dopo l'uscita di Michele e Carlo dallo studio. La delusione nel suo sguardo è visibile, ma la tronista che sogna di trovare l'amore non si arrende e dichiara: "Io cerco sempre l'amore e se c'è il numero di qualcuno, sono sempre pronta a fare nuove conoscenze. Sono pronta anche a superare i difetti se una persona mi piace davvero", conclude.