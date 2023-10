A distanza di qualche settimana, le cose non sono migliorate. Anzi, Donatella è ancora delusa da Silvio e lo accusa di mentire quando parla degli ultimi avvenimenti verificati tra i due. "Comse sempre stai raccontando un sacco di bugie - dice la dama -, per me è chiusa definitivamente. Basta". Il cavaliere prova a difendersi tirando in causa Gemma, ma è un errore che Donatella non gli perdona.

"Ma quale Gemma? - sbotta -. Ti parlo di cose serie, di problemi che non si arriva a fine mese. Voglio solo un appoggio se sei il mio compagno". Alla fine la dama decide di interrompere la conoscenza con Silvio a seguito di alcuni video che sono emersi dal telefono di Silvio.

Gianni Sperti interviene per dire a Donatella: "Sei molto insicura - è l'accusa dell'opinionista -, forse guardando questo video di Gemma che fa parte del passato ti ha infastidito, ma scrivendogli forse ti piace più Gemma…".