"Ti vedo perplessa, ma non capisco il perché", ha dichiarato la padrona di casa rivolgendosi alla dama. "No, no. Sono contenta per loro - ha commentato Gemma - volevo solo dire a Donatella che quando stava con me non si ammosciava, come ha detto lei, anzi tutt’altro". Ma la dama ha qualcosa da dire anche al suo ex Silvio e ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Hai detto a Maurizio che sono frigida, non mi è sembrata una cosa carina di dire. Sono passionale, forse non lo sono stata con te", ha concluso la dama.