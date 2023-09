"Uomini e Donne", Elio cerca di far pace con Tina: ecco cosa le offre

Eppure il cavaliere campano vorrebbe mettere un punto ai continui battibecchi perché crede che scoraggino le dame che non sembrerebbero più interessate a lui. Più precisamente: Elio crede che Tina, con i suoi modi, intimorisca le donne che ormai non si fanno più avanti per conoscerlo. Per questo motivo, al fine di mettere un punto definitivo ai litigi e al disinteresse delle dame, il cavaliere nella puntata in onda il 26 settembre regala a Tina un vassoio di dolci.

"Sei un buffone". Così l'opinionista che dichiara di non gradire i pasticcini e li offre al pubblico in studio. Prima, però, la dama chiede al cavaliere del trono over di non infastidirla più. È a quel punto che Elio spiega il perché del suo gesto. "Ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco che mi ha fatto notare come Tina possa intimorire le donne che vorrebbero corteggiarmi”, spiega il cavaliere che vorrebbe mettere fine a ogni discussione e rancore passato. "Se non chiama nessuno non è perché sono intimorite da Tina. Non telefonano perché non sei un uomo interessante. Evidentemente non piaci a nessuno”, replica senza giri di parole l'opinionista che dopo poco abbandona la discussione con Elio e si dedica al suo nuovo interesse: la frequentazione tra Gemma e il cavaliere Maurizio.