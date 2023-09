"Uomini e Donne", Silvio dimentica Gemma: ecco chi frequenta

"È stato carino, galante, sa corteggiare. Lo trovo una persona speciale e mi piaceva già quando corteggiava Gemma. Non vorrei conoscere nessun altro perché lo considero l’uomo per me", rivela Donatella. Anche Silvio sembra molto coinvolto dalla dama e dichiara: "Mi sono trovato subito bene con lei. Ho provato delle emozioni che non provavo da tanto tempo. Anche quando abbiamo ballato mi sono sentito accolto, cosa che non mi è mai successo con Gemma nonostante sia uscito con lei per due mesi. Non ho nessun altro interesse per altre donne, voglio conoscere lei perché cerco una donna con cui dividere il mio tempo".

Le prime impressioni di Donatella per Silvio smentiscono quello che la dama torinese ha sostenuto per mesi. La frequentazione tra Gemma e Silvio, infatti, si è conclusa perché la dama torinese mal tollerava i modi, per lei "molto spinti e volgari", del cavaliere che la mettevano spesso in imbarazzo. Donatella, invece, non sembra essere infastidita dai modi del cavaliere, anzi lo ha definito addirittura "galante".

"Vedo Gemma gelosa. Sì, sì ho letto nei suoi occhi questo fastidio", Tina Cipollari provoca la dama torinese che smentisce ma ribadisce quello che ha sempre pensato di Silvio.