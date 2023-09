"Uomini e Donne", Gemma e Maurizio si concedono un secondo appuntamento: ma il cavaliere non convince

"Uomini e Donne" è iniziato da poco, ma Gemma Galgani ha già iniziato a frequentare un nuovo cavaliere. Si chiama Maurizio è più giovane di lei e i due si sono concessi già un secondo appuntamento. Nonostante la loro conoscenza continui senza grandi difficoltà, Maurizio non convince e in studio esplodono le prime polemiche. Tina Cipollari non crede all'interesse del cavaliere per la dama più popolare de trono over e commenta: "È un altro flop".

Al centro della discussione ci sarebbe la mancata attrazione fisica tra Gemma e Maurizio, almeno da parte di quest'ultimo. "Non devo etichettare il sentimento che provo per Gemma. Mi incuriosisce", considera il cavaliere che prova a difendersi dalle accuse e che vuole conoscere la dama senza nessuna fretta. "L'attrazione fisica è la prima cosa che c’è quando si esce con una persona", commenta invece Cipollari seguita da Ida Platano che esprime lo stesso concetto.

Maurizio, inoltre, non si preclude la possibilità di conoscere nuove donne. Lo ricorda proprio la padrona di casa Maria De Filippi che dichiara: "Gemma ne è ben consapevole". Galgani, infatti, sembra aver accettato questa condizione, almeno per il momento.