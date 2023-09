A "Uomini e Donne" continua la frequentazione tra Gemma e Maurizio. A causa degli impegni lavorativi del cavaliere, la dama non è riuscita a vederlo e per questo accetta al volo la proposta di Maria De Filippi e si dichiara pronta a partire per Cagliari, dove Maurizio sarà impegnato nei prossimi giorni per alcune faccende professionali. Tina Cipollari non perde l'occasione per intervenire nel discorso e dichiara: "Vado a fare i biglietti. Dammi la carta d’identità".

L'opinionista non crede all'interesse di Maurizio per Gemma, crede che sia una uno dei tanti uomini approdati al trono over solo per godere della popolarità della dama. Ma Maurizio, nonostante abbia chiarito più volte di non provare ancora un grande trasporto fisico nei confronti della dama, continua a sentirla e a frequentarla pur non precludendosi la possibilità di conoscere altre dame.

A quel punto, Cipollari insiste e dopo poco si presenta in studio con una valigia per il viaggio di Gemma. Al suo interno, però, c'è solo lingerie sexy. Una provocazione sia per la dama che per il cavaliere. Anche Gianni Sperti la pensa come Tina e attacca Maurizio: "Sei un pa*****o. Dici a Gemma di essere incuriosito, però poi non vai oltre. Mantieni la porta aperta perché hai di fronte una donna come Gemma che in certi momenti sembra una 13enne", conclude.