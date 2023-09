"Uomini e Donne", Federico e Carola: ecco le ragioni del loro addio

L'ex tronista e la sua ex compagna si ritrovano a litigare al centro dello studio, come è accaduto durante i mesi in cui hanno provato a conoscersi nel dating-show

L'ex tronista e la sua ex compagna rivelano le ragioni del loro addio e dopo poco si ritrovano a litigare al centro dello studio, come spesso è accaduto durante i sette mesi in cui hanno provato a conoscersi all'interno del dating-show di Canale 5 . Dopo mesi dal loro addio, Federico sembra ancora molto innamorato, mentre Carola sembra avere voltato pagina con decisione.

Le ragioni di lei "Ho capito che non era fatto per me", rivela Carola provocando la reazione avversa di pubblico e opinionisti. La 22enne racconta che uscita dal programma era convinta di essere molto innamorata e, sull'onda dell'entusiasmo, ha deciso di lasciare famiglia e città e di trasferirsi a Roma per convivere con Federico. Dopo poco, però, Carola ammette di aver conosciuto un lato del carattere inedito di Federico. "Era molto geloso, forse molto apprensivo, mi sono sentita pressata. Litigavamo tutti i giorni e ho deciso di andare via". Carola ha quindi lasciato la casa che condivideva con Federico ed è ritornata dalla famiglia.

Le ragioni di lui Le ragioni dell'ex tronista, però, sono un po' diverse. Federico ritiene che la giovane non fosse realmente innamorata. "Dopo due mesi è finito l'hype legato alla partecipazione al programma, così anche l'entusiasmo e l'amore di Carola", dichiara Federico che, carico di rabbia, si scaglia contro l'ex corteggiatrice spesso senza lasciarle il modo di replicare. "Non ho mai nascosto di essere geloso. Io sono una persona molto apprensiva e protettiva. Volevo farla stare bene a Roma perché non è la sua città. Tutte le mie paranoie erano dovute al desiderio di proteggerla perché quando lei esce con dieci persone sconosciute le ho detto di farmi stare tranquilla. Facevi più bella figura a dire di non voler vivere una storia così perché l’amore non svanisce in due, cinque o sette giorni. Mi ha lasciato e ho perso 7 kg", spiega Federico.