"Uomini e Donne", Tina porta in studio un test di gravidanza per Gemma: "È incinta"

Tina Cipollari l'aveva promesso e alla fine l'ha fatto: ha portato un test di gravidanza nello studio di "Uomini e Donne" per Gemma Galgani. La dama più popolare del trono over sta frequentando Maurizio, un nuovo cavaliere. Nonostante i dubbi degli opinionisti sui sentimenti di Maurizio nei confronti della dama, Gemma sembra già essere molto presa dal cavaliere e i due hanno passato già qualche giorno insieme a Cagliari. Tornati in studio, Tina non crede che tra i due non ci sia stato nulla e "obbliga" la 72enne a sottoporsi a un test di gravidanza.

"Non credo che non ci sia stato nulla tra i due. Fra 10 minuti devi venire con me al bagno. Visto che questa relazione in qualche modo l'ho spinta io, devo essere la prima a saperlo. Maria ho portato un test… ", annuncia l’opinionista tra l'imbarazzo di Gemma e del suo cavaliere e l'ilarità del pubblico e del parterre maschile e femminile presente in studio. La dama si oppone, ma tra una risata e l'altra segue Tina alla toilette, con loro le telecamere del programma.

"Se hai la coscienza pulita ti sottoponi a questa cosa", dichiara Tina mentre trascina Gemma al bagno che nega di aver fatto qualcosa di spinto con Maurizio. "Non funziona alla mia età", considera la 72enne prima di chiudersi in bagno. "Se è diventato rosso è incinta - annuncia Tina che poi svela il risultato del test - è rosso è incinta", scherza l'opinionista tra le risate di Gianni Sperti e di tutto lo studio di Canale 5. "E' diventato rosso... dalla vergogna", ribatte la dama una volta tornata in studio, mentre Tina si congratula e stringe la mano al "futuro papà": "In soli tre giorni è riuscito a far diventare mamma Gemma. Però adesso bisogna pure indagare se il padre è lui oppure no".