"Uomini e Donne", Gemma Galgani è disperata: ecco chi arriva a consolarla

Rudy Zerby in soccorso di Gemma

Non è possibile ascoltare la conversazione tra i due. "Le sta tenendo compagnia", considera Maria De Filippi quando le telecamere nel backstage del programma trasmettono la scena in studio. Dopo poco si vede come Zerbi riesce a convincere la dama, ancora in lacrime, a rientrare in studio. "Hai freddo?", chiede Tina Cipollari quando Gemma raggiunge la sua postazione. "Sì, ho freddo", risponde la dama che accetta l'aiuto dell'opinionista che le appoggia sulle spalle una stola per riscaldarla. "L'ho detto che non sta bene. Ha la febbre", considera Tina che ironizza e invita il medico a entrare in studio.