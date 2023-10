"Uomini e Donne", Gemma si dispera per Maurizio: la consola... Tina Cipollari

La dama torinese non si dà pace per la fine della storia con il cavaliere: per fortuna trova una spalla su cui piangere

Non c'è pace per Gemma Galgani a "Uomini e Donne" : nella puntata del 18 ottobre la dama viene a sapere tutta la verità su Maurizio che decide di chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con lei , nonostante le richieste della stessa Galgani di mettere una pietra sopra il passato e ricominciare da zero.

Le lacrime di Gemma - In studio si discute ancora del modo di comportarsi di Maurizio nei confronti di Gemma, con buona parte del parterre che si schiera contro il cavaliere. In particolare contro di lui arrivano le durissime critiche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest'ultima, in particolare, attacca duramente Maurizio senza mezze misure: "Lei lo ha accompagnato a degli eventi perché le piace - ha detto Cipollari -, lui dal canto suo ha accettato non perché fosse davvero interessato a Gemma, ma per altri motivi".

Gemma non sembra riuscire a farsi una ragione ed esprime tutta la propria delusione nei confronti dell'uomo: "Maurizio ha rinnegato tutto quello che c'è stato tra di noi - ha detto tra le lacrime Galgani -. La mia posizione oggi è svantaggiata rispetto al passato". Sperti, a questa punto, infila il dito nella piaga chiedendo a Gemma: "Dimmi quando siete stati in una posizione paritaria? Sei sempre stata tu a cercarlo e ad aspettare che lui ti desse un cenno di un abbraccio".

Lo scontro tra Tina e Maurizio - A sorpresa, Tina stavolta si schiera apertamente contro Maurizio. L'opinionista continua il proprio attacco nei confronti del cavaliere: "Eccolo, è affranto perché pensa al pubblico che fuori pensa che ha preso in giro Gemma". Maurizio replica sostenendo di essere sincero, nel frattempo Gemma è una valle di lacrime: "Con me non lo sei", gli dice. "Ti voglio bene, ma non è il bene che pensi te, abbiamo due esigenze diverse", è la risposta che le dà il cavaliere. Cipollari a questo punto torna a rivolgersi a Gemma: "Lo vuoi capire che gli uomini non sono quelli delle favole che tu immagini, sono diversi. Tu ancora immagini il principe azzurro".

Il "malore" di Gemma - Dopo la discussione, Gemma decide di uscire dallo studio per prendere una boccata d'aria e sfogarsi. A raggiungerla è Tina Cipollari che, inaspettatamente, prova a prendersi cura di lei: "Devi stare attenta alla salute - le dice l'opinionista -, adesso chiamiamo un dottore perché sei bollente". Mentre dallo studio se la ridono alla vista di questo siparietto tragicomico, Tina invita Gemma a stendersi: "Ce l'hai le mutande?", le chiede tra le risate. A quel punto Maria De Filippi riprende la linea dal dietro le quinte per passare al trono classico.