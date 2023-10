L'iniziale complicità tra i due aveva subito una brusca frenata quando Gemma aveva rifiutato un suo appuntamento, spinta dal sospetto che l'uomo volesse solamente sfruttare la sua immagine. Di fronte alle perplessità sollevate in studio dalla dama, Maria De Filippi aveva evidenziato alcuni atteggiamenti sospetti del cavaliere, che se da una parte l'aveva coinvolta con interesse in alcuni eventi di lavoro, dall'altra si era rifiutato di baciarla, facendole dunque capire di non essere interessato a un futuro insieme.

La puntata in onda lunedì 16 ottobre su Canale 5 continua dunque a seguire le vicende della coppia e gli opinionisti non sembrano apprezzare le decisioni di Maurizio. "Da te non me l'aspettavo perché fino a ieri hai detto che era una donna importante e che dopo i tuoi figli c'era lei e così l'hai illusa, mentre adesso esci di scena così", commenta Tina Cipollari, a cui fa subito eco Gianni Sperti.

"Io non posso baciarla per accontentarla in modo che oggi sta meglio e poi domani mi si ripropone il problema", tenta di spiegare il cavaliere, il quale sostiene di non riuscire ad assecondare le sue esigenze. "Che non venga fuori che lei sta insistendo per un bacio, perché la verità è che lei non gli è mai piaciuta", prosegue Gianni Sperti, mentre Tina torna sull'evoluzione naturale che avrebbe dovuto avere il rapporto tra i due.

Quindi l'opinionista aggiunge: "Non sei pronto perché lei ha vent'anni più di te e questo lo sapevi già, oltre al fatto che non ti piace esteticamente. Però se tu non fossi stato sotto pressione, tu avresti continuato illudendola ancora".

"Noi abbiamo criticato sempre questo rapporto tra te e Gemma, mentre tu l'hai sostenuto e hai fatto credere a tutti che c'era un forte interesse fino a due ore fa - concludono gli opinionisti - Oggi un uomo interessato dovrebbe dire che non vuole perderla, mentre tu ne approfitti per chiudere e liberarti di questa pratica".